Diocesi: Genova, il 5 novembre la Giornata delle famiglie nella parrocchia di San Pio X con l’arcivescovo Tasca

Fede, Famiglia, Futuro: tre parole che faranno da sfondo alla Giornata diocesana delle famiglie che si terrà domenica 5 novembre, a Genova, nella parrocchia di San Pio X, nel quartiere di Albaro. Organizzato dalla commissione per la famiglia e dal direttore mons. Pier Luigi Pedemonte, l’incontro avrà inizio alle 10, con l’accoglienza. Seguirà, alle 11, la messa presieduta dall’arcivescovo mons. Marco Tasca durante la quale sarà dato il mandato pastorale a tutti i responsabili dei gruppi familiari, delle associazioni e movimenti. Dopo il pranzo al sacco, intorno alle ore 14.00, avrà luogo l’incontro di riflessione e di condivisione. La conclusione è prevista intorno alle 17. Per facilitare la partecipazione, soprattutto per chi ha figli piccoli, gli organizzatori fanno sapere che il parcheggio e il babysitteraggio saranno garantiti. “È un momento significativo di esperienza ecclesiale e di condivisione e la presenza del nostro Arcivescovo la rende ancora più importante” sottolineano gli organizzatori aggiungendo che “nel pomeriggio, avremo possibilità di ascoltare e di relazionarci tra noi sul tema importante della trasmissione della fede all’interno della famiglia”. Il fine settimana successivo, 11 e 12 novembre, presso il Santuario della Madonna della Guardia, si terrà inoltre il 124esimo incontro coniugale. Si tratta, si legge, di “una esperienza unica riservata alla coppia per ‘fare il punto’ e rinnovare la vita coniugale, in un clima di reciproca confidenza e dialogo; una pausa di riflessione all’interno della coppia per riscoprire i rispettivi valori umani e spirituali”.