Formazione: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, domani inaugurazione dell’anno accademico

Domani, martedì 31 ottobre, a partire dalle ore 11, dopo un rinfresco di benvenuto, si avvierà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico e del trentesimo anno di attività dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

Il programma prevede il solenne atto accademico nell’Auditorium Giovanni Paolo II (via degli Aldobrandeschi 190, Roma) con il discorso inaugurale del rettore, p. José Enrique Oyarzun, e la lectio magistralis del card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, dal titolo “La saggezza delle briciole: Vangelo e vita intellettuale”. L’atto si concluderà, come di consueto, con la premiazione per l’Eccellenza accademica e i saluti degli studenti.

Seguirà alle ore 12.45 la santa messa dello Spirito Santo presso il Collegio internazionale (Cilc) adiacente all’Ateneo.