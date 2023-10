Medio Oriente: Valastro (Cri), “promuoviamo raccolta di aiuti umanitari, ma serve corridoio sicuro per operatori”

“Noi promuoveremo una raccolta per cercare di portare aiuti umanitari. Ci siamo messi subito a disposizione del governo per inviare ospedali da campo e tutto ciò che possa aiutare. Naturalmente occorre un corridoio sicuro, per consentire agli operatori e ai soccorritori di portare gli aiuti e poter montare le strutture necessarie alla costruzione degli ospedali da campo. Va considerato che le richieste di spostare i feriti e i malati dagli ospedali di Gaza sono continue.”. Lo ha dichiarato il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro, intervistato da Tgcom24.