Libri: è in distribuzione “Chiesa senza confini. Documenti del Magistero di mons. Santo Marcianò nei suoi dieci anni di Ordinario militare”

E’ in distribuzione in questi giorni “Chiesa senza confini. Documenti del Magistero di mons. Santo Marcianò nei suoi dieci anni di Ordinario militare”, il volume curato dal cappellano militare don Pierluigi Plata, che presta il suo servizio pastorale a Roma presso il Comando Unità mobili e Specializzate dei Carabinieri.

Il libro, si legge nella presentazione, “vuole far conoscere ai lettori l’Ordinariato militare, quella porzione di Chiesa che provvede alla cura spirituale dei militari italiani. La luce che ogni militare porta con il suo operato a servizio dell’umanità ha un’unica origine: Cristo. L’Ordinariato militare è come il prisma che incanala questa luce e mostra a tutti la bellezza di ciò che i militari svolgono, espressione colorata dell’unica luce”.

Ogni capitolo del libro, contrassegnato da un colore e da un oggetto caratteristico del mondo militare, rappresenta una tappa del cammino che ogni soldato intraprende, dall’arruolamento al congedo, e propone una scelta di testi dal magi-stero di mons. Marcianò; si stabilisce in tal modo un ideale dialogo tra il militare e l’arcivescovo, specchio dell’attività della Chiesa Ordinariato militare, che sta a fianco del soldato in ogni momento della sua giornata.