Persone con disabilità: insediato oggi Tavolo tecnico per migliorare accessibilità eventi e spettacoli. Locatelli, “rinnovare organizzazione e garantire sicurezza”

Si è insediato oggi il Tavolo tecnico di lavoro per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli eventi e spettacoli dal vivo da parte delle persone con disabilità. L’annuncio era stato dato questa estate dal Ministro Alessandra Locatelli e adesso si è concretizzato.

Al Tavolo partecipano tutti i soggetti competenti e interessati dal tema a vario titolo che lavoreranno per formulare proposte, anche di carattere normativo, al fine di rinnovare l’organizzazione dei concerti e degli spettacoli, andando incontro alle esigenze di sicurezza e partecipazione delle persone con disabilità.

“Il principio dell’accessibilità universale, dell’inclusione e di un approccio organizzativo più innovativo saranno fondamentali per rivedere gli attuali protocolli al fine di rinnovare l’organizzazione dei concerti e degli spettacoli dal vivo, garantendo la massima partecipazione e sicurezza a tutti – spiega il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli – dobbiamo andare incontro alle nuove richieste e alle esigenze di ogni persona perché tutti hanno il diritto di essere felici, di scegliere come trascorrere il proprio tempo libero e di poterlo fare in autonomia. L’accessibilità universale non riguarda solo le barriere architettoniche ma anche l’eliminazione di quelle sensoriali, alla comunicazione e informazione, si tratta di uno dei principi cardine della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e soprattutto di un nuovo modo di programmare, progettare e realizzare non solo le strutture ma anche gli eventi. Sono certa che da questo tavolo potranno nascere nuove proposte interessanti per tutti”.

“Ringrazio il ministro Alessandra Locatelli – afferma il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni – per l’importante occasione di confronto offerta dal Tavolo tecnico su una questione che sta particolarmente a cuore al Ministero qual è quella dell’accessibilità e per la costante interlocuzione sul tema. L’incontro di oggi rappresenta una preziosa opportunità per rinnovare il nostro impegno nel promuovere e favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura, dando seguito a un discorso che già nel 2022 avevamo avviato con l’allora ministro Erika Stefani. Unendo forze e competenze, sapremo garantire a tutti e in ogni luogo in cui si svolgono eventi o spettacoli una fruizione dell’arte quanto più ampia possibile”.

“Daremo il nostro massimo supporto affinché a tutti venga garantita la possibilità di partecipare agli eventi, ai grandi concerti e agli spettacoli dal vivo. Con il ministro Alessandra Locatelli, che ringrazio per questa meritoria iniziativa, siamo determinati a tradurre in azioni concrete le indicazioni che emergeranno dal Tavolo tecnico per costruire un futuro in cui la cultura sia sempre più inclusiva e accessibile”, dichiara Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura.