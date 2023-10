Diocesi: Bologna, mercoledì 1° novembre il card. Zuppi concelebrerà la Divina Liturgia, presieduta da mons. Shevchuk

Mercoledì 1° novembre, alle ore 18.30, in cattedrale, a Bologna, l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, concelebrerà la Divina Liturgia, presieduta da Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, primate della Chiesa greco-cattolica ucraina, insieme al vescovo Dionisio Lachovicz, esarca apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. Il rito sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“L’ultima visita di un primate ucraino – afferma mons. Juan Andrés Caniato, direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes – era avvenuta durante il Concilio Vaticano II, quando il card. Giacomo Lercaro invitò l’arcivescovo maggiore Josyp Slipyj a presiedere una liturgia in cattedrale. Ed è ancora nel contesto di un importante evento ecclesiale, il Sinodo appena concluso, che si ripropone l’occasione di questo invito che rinnova i tanti segni di amicizia tra la diocesi bolognese e la comunità ucraina, grazie anche alla presenza in città di una parrocchia greco-cattolica. Il primate Sviatoslav Shevchuk, fin dai primi giorni della guerra, si è mantenuto costantemente in contatto con tutte le comunità, accanto a vescovi e sacerdoti che sono rimasti anche nelle città e nei villaggi più direttamente interessati dal conflitto, offrendo indicazioni pastorali e spirituali e aiuti concreti, nella prospettiva della costruzione di una pace giusta e sicura”.