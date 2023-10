Famiglia: Forum, domani a Roma il convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità”

“Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità” è il titolo del convegno promosso domani a Roma dal Forum delle associazioni familiari (Camera dei Deputati, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, in Via del Seminario 76 – ore 17). Al centro dell’evento, spiegano gli organizzatori, l’importanza delle misure a sostegno della natalità in vista della Legge di Bilancio per contrastare il fenomeno del cosiddetto inverno demografico.

Prenderanno parte all’evento Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati; Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; Simona Malpezzi, vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; Andrea De Bertoldi, della Commissione Finanze della Camera dei deputati; Gian Carlo Blangiardo, docente presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, già presidente dell’Istat; Federico Perali, docente presso l’Università di Verona; Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari.