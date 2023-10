Ognissanti: diocesi Udine, le celebrazioni dell’arcivescovo Mazzocato

L’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, nella solennità di Tutti i Santi, il 1° novembre, presiederà la messa in cattedrale, alle 10.30 (in diretta su Radio Spazio), mentre alle 15, presiederà i vespri solenni nella chiesa dei Santi Giovanni Battista e Vito, nel cimitero monumentale di Udine. Successivamente benedirà le tombe, assieme ai parroci della città e alla presenza delle autorità cittadine.

Nella solennità della Commemorazione dei defunti, giovedì 2 novembre, alle 19, sempre in cattedrale, l’arcivescovo presiederà la messa nella commemorazione di tutti i fedeli defunti (anche in questo caso con diretta radiofonica). “Ci fermiamo per pregare per i nostri defunti – ha sottolineato mons. Mazzocato nella consueta intervista settimanale su Radio Spazio –. Da 40 anni si parla di rimozione della morte, ospite scomoda della vita. L’annuncio cristiano parla di speranza: la vita terrena, che il Salmo definisce ‘un soffio’, è il contesto in cui andare incontro alla vita eterna. Questa prospettiva cristiana di speranza è alimentata dalla preghiera: per questo ci rivolgiamo ai santi”.