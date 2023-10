Formazione: Catania, domani l’inaugurazione dell’anno accademico dello Studio teologico “San Paolo”

Domani, martedì 31 ottobre, con inizio alle ore 10, avrà luogo a Catania l’inaugurazione dell’anno accademico dello Studio teologico “San Paolo”. A tenere la prolusione quest’anno sarà il teologo gesuita Christoph Theobald, professore alle Facoltà gesuitiche di Parigi – Centre Sèvres. Questo il programma: alle ore 10 concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Luigi Renna, moderatore dello Studio; alle 11 relazione del direttore del “San Paolo”, don Antonio Sapuppo, e alle ore 11,30 la prolusione di Theobald sul tema “L’impatto della sinodalità sulla struttura della Chiesa”.

Lo Studio teologico “San Paolo” fondato nel 1969 a Catania, dal 1990 è aggregato alla Pontificia Facoltà teologica di Sicilia. Centro di insegnamento e di ricerca ad alto livello, è punto di riferimento per le diocesi di Acireale, Caltagirone, Catania, Nicosia, Noto e Siracusa . Il San Paolo, inoltre, è riconosciuto dal Miur come ente accreditato per l’organizzazione di corsi per l’aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica. Il corpo docente è composto da 26 docenti (stabili e incaricati) più 28 docenti invitati. Gli allievi, nell’anno accademico 2022-2023, sono stati 160. Allo Studio teologico “San Paolo”, inoltre, fa riferimento la rivista “Synaxis”.