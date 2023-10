Israele e Hamas: Bruni, “preoccupazione della Santa Sede, evitare di allargare il conflitto e giungere alla soluzione dei due Stati”

“Questa mattina si è svolta una conversazione telefonica tra mons. Paul R. Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, e Hossein Amir-Abdollahian, ministro degli Affari esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, richiesta da quest’ultimo”. Lo comunica ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Nella conversazione, rende noto il portavoce vaticano, mons. Gallagher “ha espresso la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Israele e in Palestina, ribadendo l’assoluta necessità di evitare di allargare il conflitto e di addivenire alla soluzione dei due Stati per una pace stabile e duratura nel Medio Oriente”.