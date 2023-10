Diocesi: Cremona, il 18 novembre convegno in Seminario su “Affettività e disabilità”

“Anch’io so voler bene: affettività e sessualità nella persona con disabilità”. Questo il tema del convegno che si terrà la mattina di sabato 18 novembre a Cremona nel salone Bonomelli del Seminario vescovile di Cremona. Promosso da Fondazione Sospiro IOS e A.R.S.A.C. (Associazione delle Residenze Socio Sanitarie della Provincia di Cremona), con il patrocinio della Diocesi di Cremona, dell’Unità Pastorale “Madre Nostra” (comprendente le parrocchie di Sospiro, Cella Dati, Derovere, Longardore, Pugnolo, San Salvatore e Tidolo) e della Cascina San Marco di Tidolo, l’iniziativa affronta con apertura spirituale, culturale e scientifica tematiche autenticamente e profondamente connesse con la struttura della persona, che meritano a pieno titolo di essere approcciate con le più idonee competenze nella loro delicatezza, complessità e bellezza. Di assoluto rilievo è la caratura dei promotori e dei relatori: moderati dal cav. Giovanni Scotti, presidente di A.R.S.A.C. e di Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS, prenderanno la parola sugli aspetti scientifici, pastorali, etico-morali connessi alla tematica il prof. Serafino Corti, direttore del Dipartimento delle Disabilità di Fondazione Sospiro e docente a contratto presso l’Università del Sacro Cuore di Brescia; suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Conferenza Episcopale Italiana e docente incaricato presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II in Città del Vaticano; padre Maurizio Faggioni, professore ordinario presso l’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Antonianum di Roma. Il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, al termine del dibattito in cui sarà possibile la condivisione delle esperienze, concluderà il convegno raccogliendo e offrendo prospettive pastorali ed ecclesiali. Per l’occasione sarà anche disponibile il servizio con LIS Lingua Italiana dei Segni. La partecipazione è gratuita. Coloro che desiderano presenziare possono iscriversi attraverso il seguente form: https://forms.gle/izwzE39hUZu6V8nf9.