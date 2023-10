Diocesi: Como, l’11 novembre visite guidate alla scoperta del Morazzone

“Morazzone a Como 1608-1613. Un itinerario alla scoperta di un grande artista”. Questo il tema delle visite guidate a cura di Eugenia Bianchi, Chiara Brizzolari e Beatrice Pizzi in programma sabato 11 novembre, a Como, tra duomo e Sant’Agostino.

“Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone (Morazzone, 1573 – Piacenza, 1626), è uno dei più importanti pittori del Seicento lombardo, rappresentante, insieme a Cerano, Giulio Cesare Procaccini e Daniele Crespi, della pittura controriformata”, viene ricordato in una nota, nella quale si sottolinea che “con il suo stile, dai colori forti e dalle espressioni accentuate, dalle posture ritorte e dalle anatomie evidenti, egli seppe interpretare in modo originalissimo e comprensibile alla devozione popolare, le istanze della Chiesa cattolica impegnata, mai come tra il XVI e il XVII secolo, a combattere, anche attraverso l’arte, la deriva protestante”. “Un capitolo importante della carriera di Morazzone – prosegue la nota – si svolse a Como dove lo troviamo a partire dal 1608 quando realizza i disegni del Gonfalone di Sant’Abbondio per il Duomo di Como. Nel capoluogo lariano egli rimarrà fino al 1613, mettendo a segno una serie di opere esclusive quali innanzitutto la decorazione della sacrestia dei mansionari del Duomo (1612) e l’apparato decorativo della cappella della Madonna della Cintura in Sant’Agostino (1612)”. A questa fase è dedicato l’itinerario dell’11 novembre con ritrovo alle 15 davanti al duomo.