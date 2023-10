Diocesi: Molfetta, stasera conferenza su “tre volti di santità” della Chiesa locale

Oggi, lunedì 30 ottobre, anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Antonio Bello, presso l’Auditorium Achille Salvucci del Museo diocesano di Molfetta, alle 19, si terrà il convegno Alla riscoperta dei volti… testimoni del Vangelo nella Chiesa diocesana. Saranno proposti “tre volti di santità” della Chiesa locale: don Cosmo Azzollini, don Ambrogio Grittani e don Tonino Bello. Il convegno è promosso dall’Ufficio per le Cause dei Santi e si colloca all’interno degli eventi che scandiscono il 30° anniversario del dies natalis del venerabile Antonio Bello. “Il popolo di Dio manifesta la sua bellezza nella testimonianza di uomini e donne che attratti dal Vangelo sono diventati sacramento di amore e di misericordia. Valorizzare i vissuti di tante persone che hanno costruito il Regno di Dio, nella nostra diocesi, mediante l’esercizio delle virtù, contribuisce a rendere più fruttuosa l’opera evangelizzatrice della Chiesa. Attraverso il racconto delle storie di vita e di servizio di figure di santità della Chiesa locale si intende dare testimonianza e attenzione all’opera della grazia che agisce nei credenti in Cristo”, si legge in una nota. La serata sarà aperta da mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Seguiranno gli interventi dei relatori: Michele Zanna, ex oratoriano di don Cosmo Azzollini e suo biografo, che porrà l’attenzione sulla passione educativa rivolta ai giovani; suor Anna Colucci, Madre Generale delle Oblate di S. Benedetto Labre, metterà in evidenza il rapporto con i poveri; mons. Felice Di Molfetta, vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano, si soffermerà sull’azione di don Tonino Bello per una Chiesa profetica a servizio dei volti. A moderare la serata don Pasquale Rubini, direttore dell’Ufficio per le Cause dei Santi.