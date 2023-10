Ognissanti: diocesi Acireale, il vescovo Raspanti in visita al cimitero

Nei giorni di mercoledì 1°, solennità di Tutti i Santi, e giovedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti, il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, come da tradizione, si recherà al cimitero della città per pregare in suffragio dei morti e indicare il Vangelo come via alla santità che comincia qui in questo mondo e si compie nell’eternità. “Nella Pasqua di Cristo – dichiara il vescovo Raspanti – trovano senso e compimento la vita e la morte. La fede in Cristo, crocifisso e risorto, è l’unica certezza dinanzi alla morte. Purtroppo in questa terra ancora si sperimenta il peccato dell’uomo anche con la guerra che è portatrice di morte. Invochiamo la pace, segno dell’amore di Dio che dona la santità della vita. In questi giorni ricordiamo anche i nostri defunti. Li custodiamo nei nostri cuori e siamo in comunione con loro nel sacrificio eucaristico perché uniti al Signore. Sin dal giorno del nostro battesimo noi siamo stati inseriti in Cristo. Nel sacro fonte battesimale, tomba e utero, siamo morti nel peccato e rinati a vita nuova. Noi siamo pellegrini nel mondo e in unità con i beati del cielo desideriamo giungere alla vita eterna cioè partecipare della natura del Padre, del Figlio e dello Spirito”.