Sinodo: Cadavid (Issd), “la presenza delle donne rappresenta una presa di consapevolezza della necessità dello sguardo femminile”

“La presenza delle donne al Sinodo rappresenta l’importante riconoscimento del ruolo delle donne nella vita della Chiesa ma è anche, e soprattutto, una presa di consapevolezza della necessità dello sguardo femminile per una maggiore e più ampia comprensione della realtà. Favorire spazi di approfondimento per costruire una consapevolezza su questo ruolo, è la missione che l’Issd si pone con il joint diploma in ‘Donne e Chiesa. Uomini e donne in una comunità sinodale’”: lo dichiara Anita Cadavid, direttrice dell’Istituto di studi superiori sulla donna (Issd) dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra).

Tenendo presente l’esigenza attuale di inclusione e formazione delle donne all’interno della Chiesa, dal 12 ottobre 2023 l’Issd, in collaborazione con la Pontificia Università Urbaniana, la Pontificia Università Salesiana, la Pontificia Università di Santo Tommaso di Aquino, la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium e l’Istituto di Teologia di Vita consacrata Claretianum, ha dato vita alla IV edizione del joint diploma in “Donne e Chiesa: donne e uomini in una comunità sinodale”.

Secondo Marta Rodriguez, coordinatrice del joint diploma in “Donne e Chiesa”, “la sinodalità ci spinge a comprendere l’ecclesiologia che è stata maturata nel Concilio Vaticano II e che non è ancora scesa a farsi cultura, a farsi vita. Il nostro percorso formativo approfondisce il contributo specifico delle donne nella vita e nella missione della Chiesa, per attivare processi di collaborazione reciproca tra donne e uomini negli spazi ecclesiali. Per accrescere tale consapevolezza e attivazione dei processi, abbiamo impostato il programma del joint diploma seguendo la dinamica dell’ascoltare, del discernere e dell’agire”.

Il corso, iniziato questo mese di ottobre e al quale è ancora possibile partecipare fino alla chiusura del 29 febbraio 2024, offre materiali didattici come dispense complete, video dei docenti, lezioni sincrone, laboratori esperienziali, forum dei docenti per ciascun tema, tavole rotonde internazionali e un’Open Class. Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno 12 crediti formativi.

Info: www.upra.org.