Commissione Ue: accordo con AgCom per l’applicazione della legge sui servizi digitali e “creare ambiente online sicuro e affidabile”

I servizi della Commissione europea hanno firmato un accordo amministrativo con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AgCom, per sostenere i poteri di vigilanza e di esecuzione della Commissione ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa). “L’accordo – spiegano a Bruxelles – mira a sviluppare competenze e capacità che aiuteranno la Commissione a identificare e valutare i rischi sistemici nell’ambito della Dsa, compresi i rischi legati alla diffusione di contenuti illegali e disinformazione nonché agli effetti negativi sui minori. Contribuirà a organizzare lo scambio pratico di informazioni, dati, buone pratiche, metodologie, sistemi tecnici e strumenti con il regolatore”. L’AgCom è stata nominata Coordinatore dei servizi digitali per l’Italia ed entrerà così a far parte del Comitato per i servizi digitali europeo, che sarà istituito entro febbraio 2024 e composto da un’autorità competente per Stato membro. Accordi amministrativi simili sono stati siglati con le autorità di regolamentazione dei media di Francia e Irlanda. Altri accordi sono in itinere.

Queste disposizioni “fanno seguito alla recente raccomandazione della Commissione agli Stati membri di coordinare la loro risposta alla diffusione e all’amplificazione di contenuti illegali su piattaforme online”. La Dsa “stabilisce regole fondamentali per creare un ambiente online sicuro e affidabile nell’Ue. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale una cooperazione efficace e attiva con gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione, soprattutto nell’attuale contesto di conflitto, segnato dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e dagli attacchi terroristici di Hamas contro Israele”.