Ue: ponte aereo per portare aiuti umanitari alle popolazioni terremotate in Afghanistan

In seguito alla serie di terremoti che hanno colpito l’Afghanistan occidentale all’inizio di questo mese, oggi è atterrato un ponte aereo umanitario dell’Ue per Herat, portando 92 tonnellate di forniture essenziali per aiutare la popolazione colpita. Del carico totale, l’Ue ha donato 57 tonnellate dalle proprie scorte conservate a Dubai, costituite da coperte e kit di svernamento. Altre 20 tonnellate di medicinali sono state trasportate per l’Organizzazione mondiale della sanità e 15 tonnellate di cibo sono state consegnate grazie al Programma alimentare mondiale. Un secondo e un terzo volo sono previsti a breve da Brindisi e Dubai per Herat e Kabul. Raccoglieranno contributi in natura dall’Irlanda, dall’Italia e aiuti umanitari dei partner umanitari dell’Ue. La Francia sta inoltre rafforzando la capacità di trasporto e di magazzinaggio degli aiuti.

Il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: “a seguito della recente devastante serie di terremoti in Afghanistan, l’Ue è risoluta nell’offrire assistenza e sostegno alla popolazione afghana in difficoltà. Insieme, ci stiamo unendo per fornire aiuti rapidi, concreti ed efficaci, incarnando la nostra solidarietà e il nostro impegno nell’aiutare le persone colpite a ricostruire le loro vite”.