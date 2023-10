Diocesi: Jesi, il 18 e il 19 novembre il convegno catechistico “per trovare insieme nuove proposte di annuncio”

Insieme per trovare nuove proposte di annuncio. L’Ufficio catechistico della diocesi di Jesi è da tempo sensibile ai temi della formazione dei catechisti e delle catechiste, dell’iniziazione cristiana dei ragazzi e del coinvolgimento dei genitori. Accogliendo il desiderio di formazione che i catechisti e le catechiste hanno espresso in diverse occasioni, nasce l’idea del convegno catechistico, che si terrà il 18 e il 19 novembre presso il Centro pastorale di Via Lotto, 14 a Jesi.

“La proposta della due giorni formativa rivolta ai catechisti e educatori ha come obiettivo quello di far fare esperienza di un annuncio di tipo kerygmatico-narrativo, dove il linguaggio biblico ed esperienziale/simbolico diventano essenziali per l’iniziazione alla fede dei nostri ragazzi e delle loro famiglie”, spiega una nota della diocesi.

“Il sabato pomeriggio, attraverso delle attività interattive, cercheremo di comprendere che cosa significhi accogliere l’invito di Papa Francesco al cambiamento, in particolare per quanto riguarda l’annuncio. Saremo invitati a riconoscere quale modello di annuncio oggi risulti maggiormente efficace, valorizzando quanto già si sta facendo nel contesto diocesano. Attraverso un’esperienza di discernimento, tenteremo di darci dei criteri di rinnovamento per l’iniziazione cristiana. La domenica mattina faremo esperienza, divisi in piccoli gruppi, di quanto appreso il sabato pomeriggio, vivendo, in maniera dinamica, una proposta di annuncio kerygmatico-narrativo”, prosegue la nota.

Affinché la proposta risulti stimolante e qualificata sono stati invitati due formatori che stanno dedicando le loro energie e competenze proprio alla formazione in ambito catechistico. Si tratta di Francesco Vanotti, presbitero della diocesi di Como, direttore dell’Ufficio per la Catechesi e dell’Ufficio per la pastorale della Scuola e dell’Università della sua diocesi, delegato regionale per la catechesi, membro della Consulta dell’Ufficio catechistico nazionale, dell’équipe della Scuola nazionale per formatori all’ evangelizzazione e alla catechesi; e di Fabrizio Carletti, laureato in Scienze politiche, in ambito antropologico e psico-pedagogico,direttore di oratorio, attivo nella formazione pastorale a livello italiano e all’interno del Centro studi Missione Emmaus per accompagnare processi di conversione pastorale.

L’appuntamento è per sabato 18 novembre dalle 15,30 alle 18,30 e per domenica 19 novembre dalle 9 alle 11; si concluderà con la Santa Messa.