Sinodo: domani incontro on line con i partecipanti alla XVI Assemblea generale promosso da Ac, Fiac e Umofc

Si terrà domani, giovedì 26 ottobre dalle 13.45 alle 15 su piattaforma Zoom, il secondo “Incontro on line con i partecipanti al Sinodo dei vescovi” promosso da Azione Cattolica italiana, Forum internazionale di Azione Cattolica (Fiac) e Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche (Umofc). Un appuntamento di preghiera e riflessione con alcuni partecipanti alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, prima sessione, che sabato 29 ottobre concluderà i suoi lavori. Dopo il primo incontro tenutosi mercoledì 18 ottobre con a tema “La Chiesa sinodale, testimone profetica della riconciliazione e artigiana della pace”, questo secondo incontro avrà come tema “Prospettive per il futuro dall’esperienza di alcuni partecipanti all’Assemblea sinodale”. La trasmissione on line è da via della Conciliazione 1, a Roma, sede dell’Ac italiana e del Fiac (traduzione simultanea it-en-es-fr). Coordinerà l’incontro Monica Santamarina, presidente Umofc.

È prevista la partecipazione di: suor Maria de los Dolores Palencia (Messico), presidente delegata; suor Anne Béatrice Faye (Costa d’Avorio), esperta e facilitatrice; mons. Juan Domingo-Beka Esono Ayang, vescovo di Mongomo e presidente della Conferenza episcopale della Guinea Equatoriale; mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara; padre Enrique Figaredo Alvargonzales, prefetto apostolico di Battambang (Cambogia); Erika Sally Aldunate Loza (Bolivia), testimone del processo sinodale America Latina; Néstor Esaú Velasquez Tellez (Nicaragua), testimone del processo sinodale America Latina; Susan Pascoe (Australia), esperta e facilitatrice. Saranno inoltre presenti, Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana, e Eva Fernández Mateo, invitata speciale al Sinodo, presidente nazionale dell’Ac general della Spagna e coordinatrice del Segretariato Fiac.

Per informazioni e partecipazione: www.catholicactionforum.org, www.wucwo.org, www.worldwomensobservatory.org e azionecattolica.it.