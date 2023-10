Editoria: Il Pozzo di Giacobbe, arriva in libreria “Tu sei speciale” di Papa Francesco

L’autoconsapevolezza e l’autostima sono elementi necessari per una vita equilibrata, di valore, di gusto e di gioia. Lo sa bene Papa Francesco, che nel volume intitolato “Tu sei speciale!” affronta numerose tematiche legate alle proprie risorse interiori. Per il Santo Padre, si legge in una nota diffusa dal Gruppo editoriale Il Pozzo di Giacobbe che pubblica il testo, il Vangelo rappresenta, in primo luogo, una opportunità di vita decisamente concreta: un modo nuovo, motivante e liberante di guardare a se stessi, per affrontare serenamente i propri giorni. Diversi gli aspetti personali e relazionali che vengono messi in luce: quanto ci conosciamo e come possiamo essere protagonisti del nostro esistere, come ci poniamo di fonte alle difficoltà e alle sconfitte, quali prospettive nutriamo per il futuro. È il titolo stesso a suggerire il messaggio di fondo che anima la pubblicazione: contro ogni sfiducia, complesso, frustrazione e stanchezza, c’è un vero e proprio “metodo” per rafforzare se stessi e ottenere il meglio dal dono dell’esistenza. Le indicazioni sono quelle offerte da Bergoglio: “Non credete agli effetti speciali, ma che ognuno di voi e speciale, ognuno di voi. Ognuno è un dono e può fare della vita, della propria vita, un dono. Sognate una bellezza che vada oltre l’apparenza, oltre il trucco, al di là delle tendenze della moda. I sogni che abbiamo ci dicono la vita che desideriamo. Non date ascolto a chi vi parla di sogni e invece vi vende illusioni. Quelli che vendono illusioni parlando di sogno sono manipolatori di felicità. Ciascuno di noi e unico ed e al mondo per sentirsi amato nella sua unicità e per amare gli altri come nessuno può fare al posto suo. Non si vive seduti in panchina a fare la riserva di qualcun altro. No, ciascuno e unico agli occhi di Dio. Non lasciatevi ‘omologare’; non siamo fatti in serie, siamo unici, siamo liberi, e siamo al mondo per vivere una storia d’amore, di amore con Dio, per abbracciare l’audacia di scelte forti, per avventurarci nel rischio meraviglioso di amare”.

Il volume fa parte della nuova Collana editoriale “Respiro”, che si prefigge come obiettivo quello di proporre testi e autori in grado di far respirare il lettore per ossigenare mente, volontà e cuore con la potenza dell’alito (ruah) di Dio.