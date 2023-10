Cammino sinodale: Massa Carrara-Pontremoli, da domani convegno pastorale diocesano “Si avvicinò e camminava con loro”

“Si avvicinò e camminava con loro”. Questo il titolo del convegno pastorale della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli in programma giovedì 26 e venerdì 27 ottobre presso i locali della chiesa parrocchiale di Caniparola. Qui domenica 29 ottobre, alle 16, a conclusione del convegno, il vescovo Mario Vaccari presiederà il rito di dedicazione della chiesa.

Domani, i lavori prenderanno il via alle 18, mentre alle 18.45 è previsto l’intervento di fr. Federico Righetti, vicario della Provincia “S. Antonio” dei Frati minori per l’Italia Settentrionale, con un intervento sulla “Prima Costellazione” prevista per la fase sapienziale del Cammino sinodale. Seguiranno i tavoli sinodali, intervallati dalla pausa cena, mentre la fine dei lavori del convegno è prevista per le 22.30. Nella serata di venerdì, con inizio alle 20.30, mons. Vaccari presenterà la lettera alla comunità diocesana. Poi interverrà Mario Bracci che terrà la sua relazione a partire dal n. 8 dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, “Alla sorgente dell’azione evangelizzatrice (cf. EG 8). Alcune linee di presenzialità a partire dalle Costituzioni dogmatiche del Vaticano II”. Il programma continua con la condivisione in assemblea del lavoro dei tavoli sinodali svolti il giorno precedente, mentre il convegno verrà chiuso dalle conclusioni del vescovo e dalla preghiera finale.