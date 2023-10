Giornata preghiera pace: Firenze, nelle chiese della diocesi messe, adorazioni eucaristiche e rosari. Il card. Betori nella parrocchia di S. Maria a Campi Bisenzio

L’arcidiocesi di Firenze prega per la pace in unione con Papa Francesco che ha indetto, per venerdì 27 ottobre, una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza, per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero.

Rispondendo all’appello del Papa, nelle comunità parrocchiali e religiose saranno organizzati, in orari diversi, momenti propri di preghiera, secondo le modalità ritenute più opportune.

Nelle chiese della diocesi i fedeli potranno fermarsi per una preghiera silenziosa, o comunitaria, partecipare alla celebrazione dell’Eucaristia, all’adorazione eucaristica, o alla recita del rosario.

In particolare, l’arcivescovo, card. Giuseppe Betori si unirà in preghiera insieme ai membri del Consiglio pastorale diocesano nella parrocchia di Santa Maria a Campi Bisenzio.

Nell’indire questa Giornata il Papa ha detto: “Inquieta il possibile allargamento del conflitto, mentre nel mondo tanti fronti bellici sono già aperti. Tacciano le armi! Si ascolti il grido di pace dei popoli, della gente, dei bambini! Fratelli e sorelle, la guerra non risolve alcun problema, semina solo morte e distruzione, aumenta l’odio e moltiplica la vendetta. La guerra cancella il futuro. Esorto i credenti a prendere in questo conflitto una sola parte: quella della pace; ma non a parole, con la preghiera, con la dedizione totale”.

Papa Francesco ha rinnovato anche oggi, al termine dell’udienza generale, l’invito a tutti a vivere la Giornata di preghiera e la sera di venerdì 27 ottobre alle 18, in San Pietro, presiederà un momento di preghiera per implorare la pace nel mondo.