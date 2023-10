Diocesi: Sassari, la visita pastorale dell’arcivescovo Saba riparte dal Meilogu

Domenica 29 ottobre, alle ore 16.30, nella cattedrale di San Pietro di Sorres a Borutta, con la celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, si aprirà ufficialmente la visita pastorale dell’arcivescovo nel Meilogu. Alla celebrazione parteciperanno tutti i sacerdoti e tutti i sindaci della zona interessata. Le prime tre comunità del Meilogu che dal 5 novembre al 2 dicembre ospiteranno l’arrivo del vescovo sono Cossoine, con la parrocchia di Santa Chiara, Bonorva con la parrocchia della Natività di Maria Vergine e Giave con la parrocchia di Sant’Andrea. Domenica 5 novembre alle ore 10 la comunità di Cossoine accoglierà l’arcivescovo che presiederà la celebrazione eucaristica e al termine incontrerà la comunità parrocchiale. Mercoledì 8 novembre, alle ore 16, è prevista la celebrazione eucaristica con ammalati e anziani mentre alle 18 mons. Saba incontrerà il Consiglio comunale, la Pro Loco, i Carabinieri e l’Avis presso il Centro sociale. Sabato 11 novembre, alle 17, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica di chiusura nella chiesa di Santa Chiara. Venerdì 17 novembre, alle ore 17, sarà la comunità di Bonorva ad accogliere l’arrivo dell’arcivescovo che, dopo la celebrazione eucaristica, incontrerà i pastori presso la cooperativa di Bonorva in occasione della Giornata nazionale del ringraziamento. Sabato 18 novembre, nella parrocchia della Natività di Maria Vergine sono in programma le cresime. Lunedì 20 novembre mattinata ricca di impegni per mons. Saba che dopo la visita alle case di riposo incontrerà il Consiglio comunale mentre venerdì 24, alle ore 10, visiterà le scuole dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo e secondo grado nell’Istituto Agrario. Venerdì 24, nel pomeriggio, avrà inizio la visita a Giave con la celebrazione eucaristica di apertura alle 17. Lunedì 27 novembre, al mattino, si svolgerà la visita alle case di riposo e a seguire l’incontro con il Consiglio comunale. Giovedì 30 novembre, in occasione della festa patronale, nella parrocchia di Sant’Andrea si celebreranno le cresime. Il calendario della visita pastorale prevede anche degli incontri interparrocchiali: giovedì 9 novembre nel Centro sociale a Cossoine, alle ore 18.30, incontro interparrocchiale con tutti gli operatori pastorali; martedì 14 novembre nella chiesa Natività Maria Vergine a Bonorva, alle ore 18.30, incontro con i cresimandi di Giave e Bonorva promosso con il Seminario arcivescovile e il Centro diocesano vocazioni; giovedì 23 novembre nella chiesa Natività Maria Vergine a Bonorva, alle ore 18.30, incontro con i responsabili degli Uffici diocesani e gli operatori pastorali delle comunità; martedì 28 novembre nei locali parrocchiali a Giave ore 17 incontro interparrocchiale con le confraternite e comitati; mercoledì 29 novembre nel centro sociale a Giave, alle ore 18.30, evento culturale promosso dalla Fondazione Accademia: “Le vie del Meilogu. Tra natura, identità e spiritualità” sulle nuove prospettive di sviluppo per il territorio. Infine, sabato 2 dicembre nella chiesa Natività Maria Vergine Bonorva, alle ore 17, celebrazione eucaristica interparrocchiale della visita pastorale che coinvolgerà le comunità di Cossoine, Bonorva e Giave.