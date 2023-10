Giubileo 2025: Vigili del fuoco e Fabbrica di San Pietro, firmato protocollo per la sicurezza nel complesso monumentale della basilica

Siglato oggi nel Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco a Roma, un accordo tra Dipartimento dei Vigili del fuoco e Fabbrica di San Pietro in Vaticano, per la cooperazione nella progettazione e nella formazione, per elevare gli standard di sicurezza nel complesso monumentale della basilica di San Pietro. Il protocollo è stato sottoscritto dal capo dipartimento, prefetto Laura Lega, e dal card. Mauro Gambetti, presidente della Fabbrica di San Pietro, alla presenza di Emanuele Prisco, sottosegretario ministero dell’Interno, Carlo Dall’Oppio, capo del Corpo nazionale, ed i vertici del Dipartimento. “L’accordo dà avvio a quella che riteniamo sarà una collaborazione strategica che punta a realizzare, con progetti specifici e percorsi di formazione dedicati, un’importante azione di prevenzione per garantire, anche in previsione del prossimo Giubileo che accoglierà migliaia di pellegrini e visitatori, massima sicurezza in San Pietro”: queste le parole di Laura Lega riportate sul sito dei Vigili del fuoco, alle quali fanno eco quelle del card. Gambetti: “Il protocollo è uno dei frutti delle buone relazioni tra l’Italia e la Santa Sede: investendo in formazione e prevenzione si mettono, così, a disposizione della collettività le più alte competenze affinché l’accesso alla basilica di San Pietro, con la sua ricchezza d’arte e di cultura, avvenga in condizioni di sempre maggiore sicurezza”.