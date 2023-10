Pontificio Istituto Giovanni Paolo II: Roma, domani conferenza di Mariella Enoc su “Caring e legami sociali”

Trasformare un’emergenza sociale nell’occasione per far crescere una sensibilità sociale riguardo al caring. È questa la sfida della Caring School promossa dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II in collaborazione con gli Uffici nazionali per la famiglia e per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana e la Caritas di Roma, che verrà presentata giovedì 26 ottobre alle 17 nell’auditorium dell’Istituto con una conferenza che vedrà come relatrice Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù dal 2015 al 2023. “L’esercizio della cura continuativa assume un profilo rilevante all’interno dei nuclei familiari e nella più ampia società”, spiega Pier Davide Guenzi, ordinario di Teologia morale del matrimonio e della famiglia al Jp2, che avrà il compito di moderare l’incontro: “La nuova sensibilità diffusa che vogliamo promuovere può essere in grado di avviare pratiche innovative, che attraversino trasversalmente l’ambito della cura e delle sue istituzioni”.

Nata a Novara nel 1944, Enoc dopo gli studi in Medicina si è occupata con continuità dell’amministrazione e della gestione di strutture sanitarie, lavorando per dieci anni al Cottolengo di Torino. È stata presidente di Confindustria Piemonte e vice presidente della Fondazione Cariplo e della Fondazione Cini. L’incontro vedrà la partecipazione dell’arcivescovo Vincenzo Paglia, gran cancelliere dell’Istituto Jp2, a cui saranno affidate le conclusioni.