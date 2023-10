Diocesi: Caritas Porto-Santa Rufina apre domani un emporio solidale a Ladispoli

Domani alle 11 mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, inaugurerà e benedirà l’Emporio solidale “Enzo Crialesi” di Caritas Porto-Santa Rufina a Ladispoli in via Ugo Foscolo 16-18. Il progetto, che ha previsto l’acquisto di un locale e il suo allestimento, è stato realizzato grazie ai fondi 8xmille della Chiesa cattolica.

L’Emporio è un market solidale che distribuisce generi alimentari e per la cura della persona e della casa a famiglie e singoli in particolare difficoltà inviati dai Centri di ascolto delle Caritas parrocchiali. La merce non sarà acquistabile ma solo ceduta ai beneficiari attraverso l’utilizzo di punti caricati su una tessera personale.

L’iniziativa si integra in un progetto più ampio che ha l’obiettivo di sostenere fasce sociali impoverite e anche di diffondere il valore della cittadinanza attiva perché ognuno secondo le proprie possibilità e competenze possa contribuire alla realizzazione del bene comune nella forma del volontariato e attraverso la donazione di beni. Nello specifico, saranno coinvolti i punti vendita del territorio e i produttori locali, oltre alle filiere dedicate all’economia solidale. L’Emporio è dedicato alla memoria di Enzo Crialesi, abitante per gran parte della sua vita a Ladispoli, già direttore Caritas e poi responsabile pastorale migranti della diocesi di Porto-Santa Rufina, nella quale è stato ordinato diacono permanente.

“L’Emporio Caritas è un dono per tutti” e “nel tessuto cittadino si configura come un segno di carità che ci invita a considerare le situazioni di fragilità e ci stimola a coinvolgerci per dedicare del tempo a chi vive nel bisogno”, dichiara Serena Campitiello, direttrice Caritas Porto-Santa Rufina. L’Emporio “esprime la premura concreta della Chiesa per le sorelle e i fratelli in difficoltà – afferma mons. Ruzza -. Con l’occasione voglio ringraziare di cuore gli operatori Caritas e i volontari che ogni giorno agiscono nelle nostre comunità per restituire dignità a chi spesso si sente solo e abbandonato”. “Abbiamo voluto dedicare l’Emporio al compianto Enzo Crialesi, diacono esemplare della diocesi di Porto-Santa Rufina e cittadino prestigioso della città di Ladispoli”, conclude il presule auspicando che “la sua attenzione e dedizione verso i fratelli siano un costante esempio per tutti noi a vivere secondo l’insegnamento di Gesù e a sentirci davvero tutti fratelli”.