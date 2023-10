Diocesi: Teramo, domani nel santuario di San Gabriele il convegno “Formare i costruttori verso il Patto educativo globale”

(Foto diocesi Teramo-Atri)

È in programma per giovedì 26 ottobre, alle ore 9, nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata ad Isola del Gran Sasso, il convegno dal titolo “Formare i costruttori verso il Patto educativo globale”, organizzato dalla Pastorale scolastica della diocesi di Teramo-Atri, insieme all’Usr-Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo. A questa iniziativa faranno seguito dei laboratori didattici rivolti a tutti i docenti che saranno attivati nelle scuole di ogni ordine della diocesi. Sono previsti gli interventi di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, Massimiliano Nardocci, direttore dell’Usr Abruzzo, Clara Moschella, dirigente dell’Usr di Teramo, e Michela Arcangela Petracca, direttore del servizio Irc-Insegnamento religione cattolica e Pastorale scolastica della Ceam-Conferenza episcopale abruzzese-molisana. Per il personale docente è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione unità formativa Sofia n° 88156. Per coloro che non accedono a Sofia verrà rilasciato attestato di partecipazione facendo richiesta a pastoralescolastica@teramoatri.it.