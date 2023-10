Diocesi: Cesena, la Giornata per la scuola cattolica e la preghiera per la Terra Santa

Domenica 29 ottobre la diocesi di Cesena celebrerà la Giornata della scuola cattolica. In preparazione alla giornata, si terrà in seminario a Cesena domani, giovedì 26 ottobre, alle 21, l’incontro “Non esistono ragazzi cattivi” con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria a Milano e fondatore dell’associazione Kayros. “Tutta la comunità diocesana è coinvolta a riflettere sul suo valore – è l’invito del vescovo Douglas Regattieri nel messaggio che ha dedicato alla giornata ed è pubblicato sul Corriere Cesenate di giovedì 26 ottobre –. La scelta della scuola cattolica è motivata dal desiderio di educare al pensiero che essere liberi implica anche l’essere responsabili. Questo è un aspetto che bisognerebbe fare proprio già da quando si è piccoli”.

Inoltre, venerdì 27 ottobre, per la Giornata mondiale di digiuno e preghiera indetta dal Papa per la pace in Terra Santa e nel mondo, alle 18 il vescovo Regattieri presiederà una celebrazione eucaristica in cattedrale, a Cesena (sono sospese le messe nelle parrocchie). Alle 21, nel teatro di San Pietro, don Gabriele Foschi, accompagnatore di pellegrini in Terra Santa, terrà un incontro sulla situazione nei Paesi coinvolti nella guerra in Medio Oriente.