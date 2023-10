Dialogo interreligioso: Salerno, domani le Acli incontrano il presidente dell’Ucoii

Domani, giovedì 26 ottobre, a Salerno presso la sede provinciale, in rappresentanza delle Acli nazionali, Gianluca Mastrovito, coordinatore nazionale delle Politiche dell’immigrazione, accoglierà Yassine Lafram, presidente nazionale dell’Unione delle comunità islamiche in Italia (Ucoii), per rappresentare il quotidiano lavoro ed impegno delle Acli nazionali nella costruzione del dialogo e dell’amicizia sociale, del confronto e della collaborazione con le comunità mussulmane in Italia.

Un impegno che si traduce nella cura e tenuta di buone relazioni, attraverso l’incontro ed il dialogo, la promozione ed il sostegno di reti territoriali, l’impulso politico e l’azione pedagogica ma anche il supporto e l’advocacy dei Servizi e delle Imprese sociali del sistema.

“Un incontro importante – dichiara Mastrovito – che avviene alla vigilia della giornata di Preghiera e digiuno indetta da Papa Francesco nell’anniversario dell’Incontro interreligioso del 1986 ad Assisi voluto da San Giovanni Paolo II”.

“Un incontro – continua Mastrovito – che ha bisogno e voglia di rilanciare il senso ed il valore del sentimento di fratellanza, che è fondamento delle relazioni tra i popoli, condizione per sentirsi parte di una comunità accogliente, più giusta e più aperta al dialogo che incoraggia gli elementi di verità, bontà e bellezza nell’altro. La lunga storia delle Acli ci chiama all’impegno quotidiano di costruttori di pace e custodi di valori comuni, quali la condivisione, la cura per le persone svantaggiate e sofferenti: l’orfano, la vedova, l’ammalato, l’anziano, l’immigrato, il rifugiato, i penultimi ma anche l’adorazione del Dio unico, la preghiera, il digiuno, il pellegrinaggio e la compassione”.

“Siamo consapevoli – conclude Mastrovito – che il dialogo interreligioso e interculturale chiede un cammino faticoso la cui meta sono la giustizia, la verità, la libertà ed il perdono. Oggi la nostra compagna di viaggio è la preghiera, perché la pace è innanzitutto un dono. A noi il compito di tracciare la strada, lasciando tracce indelebili nel tempo”.

A seguire il presidente Lafram, farà tappa a Battipaglia con l’incontro promosso dalla locale moschea, a cui prenderà parte mons. Andrea Bellandi, arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, la sindaca Cecilia Francese e il sodalizio della Scuola di dialogo interreligioso e interculturale della provincia.