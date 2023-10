Giornata preghiera pace: Ordinariato militare, adesione all’invito del Papa Francesco del prossimo 27 ottobre

Aderendo all’invito di Papa Francesco, in occasione della Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo del prossimo 27 ottobre, la curia dell’Ordinariato militare per l’Italia ha invitato il proprio presbiterio, operante sia nei reparti militari italiani che nei teatri esteri di supporto alla pace, ad unirsi in preghiera, predisponendo, si legge in una nota, “iniziative che coinvolgano il Popolo di Dio, quindi le tante comunità militari cui opportunamente è stato anche fornito il sussidio preparato dall’Ufficio Liturgico nazionale della Cei”. Il comunicato rende noto che “l’Ordinario militare Santo Marcianò presiederà l’adorazione eucaristica alle 18 nella chiesa principale dell’Ordinariato, Santa Caterina a Magnanapoli, in Roma. Una chiesa che, per volere dello stesso vescovo castrense, è stata dedicata alla preghiera per la pace, proprio attraverso l’adorazione eucaristica quotidiana, come stabilito nella prima lettera pastorale del presule ‘Il Dio che stronca le guerre’, pubblicata il 3 settembre 2014 a cento anni dall’inizio della Prima Guerra mondiale ed in occasione del pellegrinaggio di Papa Francesco al Sacrario militare di Redipuglia”.