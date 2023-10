Giornata preghiera pace: Bologna, venerdì in cattedrale veglia ecumenica

Venerdì 27 ottobre, alle 19, in cattedrale a Bologna mons. Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità, presiederà la veglia ecumenica per la pace alla quale sono invitate anche tutte le comunità cristiane non cattoliche. Al termine si svolgerà una fiaccolata per la pace fino al sagrato di San Petronio proposta dal “Portico della pace”. La Chiesa di Bologna accoglie, secondo l’intenzione dell’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, impegnato in questi giorni a Roma per i lavori del Sinodo, l’invito di Papa Francesco a celebrare una Giornata di preghiera, digiuno e penitenza per chiedere la pace. La liturgia in cattedrale sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“Davanti all’immane tragedia del terrorismo e della guerra – afferma don Andrés Bergamini, direttore dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso – che giorno dopo giorno rivela sempre di più la sua brutalità e inutilità, ci sentiamo impotenti ma avvertiamo il forte desiderio di pregare per implorare la pace, per chiedere che si fermino subito le armi in Terra Santa, in Ucraina e in tutti i luoghi di conflitto. Pregare insieme con le altre Chiese cristiane di Bologna, ci aiuta a sentirci più uniti e concordi per alzare lo sguardo con rinnovata fiducia al Principe della Pace che, a prezzo della vita, tutti ha salvato”.