Santa Sede: il 6 novembre l’incontro di Papa Francesco con i bambini del mondo. Il 17 ottobre la conferenza stampa di presentazione

Si terrà martedì 17 ottobre alle 12 nella Sala Stampa della Santa Sede (Sala San Pio X via dell’Ospedale 1 Roma) la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Impariamo dai bambini e dalle bambine”, patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, che si terrà il 6 novembre nell’Aula Paolo VI e vedrà la partecipazione di Papa Francesco e oltre seimila bambini provenienti da diverse parti del mondo.

All’incontro, moderato dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, saranno presenti tra gli altri il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione; Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio; Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium; p. Enzo Fortunato, frate minore conventuale; Maria Luisa Grilletta, direttore pianificazione industriale Trenitalia, e Aldo Cagnoli, comandante di linea aerea e scrittore. In sala saranno presenti alcuni bambini, in rappresentanza degli oltre seimila che parteciperanno all’incontro del 6 novembre.

Lo scorso primo ottobre il Santo Padre dopo l’Angelus aveva invitato tutti i bambini a partecipare all’incontro “per manifestare il sogno di tutti: tornare ad avere sentimenti puri come i bambini, perché a chi è come un bambino appartiene il Regno di Dio. I bambini ci insegnano la limpidezza delle relazioni e l’accoglienza spontanea di chi è forestiero e il rispetto per tutto il creato. Cari bambini, vi aspetto tutti per imparare anch’io da voi”.

La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.