La diocesi di Roma invita tutti i fedeli a partecipare al rosario per la pace in Terra Santa che si terrà domani, domenica 15 ottobre alle ore 21, sul sagrato della basilica di Santa Maria Maggiore, e sarà presieduto dal cardinale vicario Angelo De Donatis. L’immagine della Beata Vergine Maria Salus Populi Romani sarà posta sul sagrato e si chiederà la sua intercessione per la pace in Terra Santa e nel mondo intero. La preghiera sarà trasmessa in diretta su Telepace.