Diocesi: Verona, da oggi il Forum delle Comunità Laudato si’

Sarà per la prima volta il Vescovado di Verona ad ospitare il Forum delle Comunità Laudato si’. Sabato 14 e domenica 15 ottobre nella città scaligera giungeranno, per il raduno annuale, i rappresentanti della rete di associazioni ideata dal vescovo Domenico Pompili e dal fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, e ispirata dalla Laudato si’, l’enciclica “ecologista” di Papa Francesco.

“Raddoppiare l’impegno” è il titolo di questa sesta edizione della manifestazione, che prenderà il via sabato pomeriggio con un incontro aperto a tutta la cittadinanza a cui giungerà anche un messaggio del Papa. L’inizio dei lavori sarà preceduto, alle 17.30, dalla performance artistica promossa dalla Comunità Laudato si’ di Marcaria (Mantova). A seguire l’approfondimento a partire dalla Laudate Deum, la recente esortazione apostolica di Papa Francesco, che aggiorna e rilancia i temi dell’ecologia integrale già presentati nell’enciclica Laudato si’ (2015).

Interverranno i due promotori dell’iniziativa, il vescovo di Verona Domenico Pompili e Carlo Petrini, fondatore dell’associazione internazionale Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Ma vi saranno anche contributi video di Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, di Gaël Giraud, economista, matematico e teologo, di Carlo Rovelli, fisico e divulgatore scientifico, e di Carlos Alvarez Pereira, vicepresidente del “Club of Rome”.