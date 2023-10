Diocesi: Padova, il Museo diocesano e il Battistero della cattedrale cercano custodi volontari per garantire sorveglianza e assistenza ai visitatori

Il Battistero della cattedrale e il Museo diocesano di Padova lanciano una proposta per quanti desiderano dedicare del tempo di volontariato alla “cura e custodia” della bellezza. Museo e Battistero, infatti, sono aperti al pubblico grazie alla presenza preziosa di una comunità di volontari che si alternano durante la settimana per garantire sorveglianza assistenza e accompagnamento dei visitatori. Un servizio tanto più necessario da quando è stato rivalorizzato il percorso artistico del contesto denominato Domus Opera, con una nuova modalità di visita al gioiello trecentesco firmato Giusto de’ Menabuoi – il Battistero – riconosciuto nel luglio 2021 patrimonio mondiale Unesco all’interno de “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova”. Ai volontari viene richiesta la disponibilità di un turno assistenza a settimana o ogni quindici giorni, dal lunedì alla domenica. I turni sono dalle 10 alle 13.45 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi si può chiamare il numero 049 8226159 oppure scrivere a info@museodiocesanopadova.it. Per i volontari saranno inoltre organizzati momenti formativi.