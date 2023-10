Salute: Meneschincheri (Tennis & Friends). “30% dei bambini italiani in sovrappeso”. Edizione 2023 dedicata ai giovani per insegnare fin da subito corretti stili di vita

“Abbiamo voluto intitolare l’edizione 2023 ‘La prevenzione è giovane’ perché i ragazzi sono il presente e il futuro, nonché i primi destinatari del nostro messaggio”. Così Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, presidente della onlus Friends for health e docente dell’Università Cattolica, presenta l’edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport che torna da oggi al Foro Italico (fino al 15 ottobre) con l’obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita. La manifestazione ha in 12 anni favorito 200mila screening gratuiti. “È importante imparare fin da subito i corretti stili di vita, ovvero, seguire una alimentazione equilibrata e svolgere una regolare attività sportiva – prosegue Meneschincheri -. I dati rivelano che il 30% dei bambini italiani fra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso o obeso. Per loro il rischio è di incorrere in una serie di problemi secondari, come malattie cardiovascolari, diabete di tipo II, ipertensione e dislipidemia. Lo stesso problema riguarda anche il 33% della popolazione adulta, per questo è importante ribadire come il moto sia necessario, così come eseguire esami periodici per tenere sotto controllo colesterolo e pressione arteriosa”. Fare prevenzione “non è solo doveroso per prendersi cura della propria salute, è anche un bene per tutta la società”, conclude il medico spiegando che “solo per le malattie cardiovascolari in Italia i costi ammontano a oltre 41 miliardi di euro all’anno, un dato sopra la media europea. Una spesa che potremmo ridurre se facessimo più attenzione a prevenzione primaria e secondaria”.