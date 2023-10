Cinema: a L’Avana un concorso di manifesti dedicato a Italo Calvino. Iniziativa Italia-Cuba

È promosso dal Ministero italiano degli affari esteri il concorso internazionale che si terrà a L’Avana, Cuba, dedicato alla memoria di Italo Calvino nel centenario della sua nascita. L’iniziativa prende il via dalla collaborazione tra CartelON e Orizzonti Hub (Italia-Cuba 2023), con una call rivolta a grafici, studenti degli Istituti superiori di design e a tutti gli amanti di arte grafica. Obiettivo è rendere omaggio al genio creativo di Italo Calvino, giornalista e scrittore italiano (Santiago de Las Vegas, Cuba, 15 ottobre 1923 – Siena, Italia 19 settembre 1985), tra i più influenti e apprezzati intellettuali del XX secolo, ammirato e riconosciuto anche a livello internazionale. Il concorso consiste nella realizzazione di poster ispirati al lavoro e alla personalità di Italo Calvino. I grafici possono presentare fino a tre proposte, nelle quali dovrà essere menzionata la data dell’anniversario e il testo “Italo Calvino. Un ottimista nel centenario 1923-2023”, con l’utilizzo di elementi attinenti allo scrittore e alla sua opera. Le proposte devono essere sviluppate per la stampa in serigrafia e si potranno utilizzare fino a 3 colori; il poster deve includere anche i loghi di Orizzonti Hub e di CartelON (reperibili su: www.carteloncuba.com; www.orizzontihub.com). I lavori devono essere inviati via mail in formato Jpg o Pdf, insieme ai dati dell’autore, all’indirizzo cartelon.cuba@gmail.com entro il 30 ottobre del 2023. Una giuria di esperti decreterà il poster vincitore e da una selezione di finalisti verrà allestita una mostra con la pubblicazione di un volume. Il miglior poster sarà stampato in edizione limitata. La premiazione avverrà a Cuba nel mese di dicembre, in occasione di un evento dedicato a Italo Calvino.