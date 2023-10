Ordinariato militare: Assisi, dal 15 ottobre il convegno diocesano della Chiesa castrense

Avrà luogo dal pomeriggio di domenica 15, fino a giovedì 19 Ottobre, presso la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli in Assisi, l’annuale Corso di formazione e aggiornamento pastorale per i Cappellani militari, il convegno diocesano della chiesa castrense. Vi prenderanno parte circa 150 cappellani, provenienti da ogni regione d’Italia, e una rappresentanza dell’aggregazione laicale dell’Ordinariato, P.A.S.F.A., Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze Armate. La settimana sarà incentrata sulla Lettera Enciclica di Papa Giovanni XXIII Pacem in Terris, con interventi di teologi, docenti e studiosi che approfondiranno diversi aspetti: biblico, storico, sociale e dei diritti umani, presupposti per la pace. I lavori saranno aperti alle 17.30 dalla riflessione introduttiva dell’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, Santo Marcianò. Nel corso delle giornate sarà fatto il punto sul sinodo nella chiesa dell’Ordinariato militare. Tra gli interventi quelli su “Il ruolo dei Cappellani durante i conflitti. Esperienza in Ucraina” di padre Andriy Zelenskyy, Responsabile dei cappellani militari ucraini, sulla pace nell’Enciclica “Pacem in Terris” alla luce della lettera ai Romani di mons. Antonio Pitta, Pro-Rettore della Pontificia Università Lateranense e sulle “Stragi di popolazione civile e di prigionieri di guerra durante la guerra di liberazione (1943-945)” di Marco De Paolis, Procuratore generale militare presso la corte militare di Appello di Roma. La conclusione del convegno giovedì mattina, quando sul tema: “La pace ha nuovi nomi”, relazionerà Vincenzo Buonomo, consigliere generale dello Stato della Città del Vaticano.