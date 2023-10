Papa Francesco: nomina mons. Tardelli vescovo di Pescia unendo “in persona Episcopi” con diocesi di Pistoia

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Pescia, presentata da mons. Roberto Filippini, e ha nominato vescovo della diocesi di Pescia mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, unendo le due sedi “in persona Episcopi”. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Tardelli è nato il 5 gennaio 1951 a Lucca, nell’omonima provincia ed arcidiocesi. Ha frequentato il Seminario diocesano, ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1974 per l’arcidiocesi di Lucca. Ha successivamente conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia morale presso la Pontificia Accademia Alfonsiana di Roma. Ha ricoperto i seguenti incarichi: docente di Teologia morale presso il Seminario di Lucca e presso lo Studio interdiocesano di Camaiore, oggi affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (dal 1978); assistente ecclesiastico Scout a Lucca (dal 1979); assistente del Movimento Studenti di Azione Cattolica (1978-1992); vicecancelliere e poi cancelliere della Curia (1983-1993); assistente diocesano di Azione Cattolica (1984-1987); assistente della Fuci (fino al 1992); parroco a Moriano, Massarosa e Lucca (1986-2001); pro-vicario generale e moderatore della Curia (dal 2001).Ha organizzato e preparato il Sinodo diocesano, di cui nel 1996 divenne Segretario. Venne quindi nominato vicario generale. Eletto alla Sede vescovile di San Miniato il 6 marzo 2004, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 2 maggio successivo. L’8 ottobre 2014 è stato trasferito alla diocesi di Pistoia. In seno alla Conferenza episcopale italiana è segretario della Commissione per il laicato. È anche segretario della Conferenza episcopale toscana.