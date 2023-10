Agricoltura italiana: Roma, questa mattina la premier Giorgia Meloni al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo a Roma per incontrare il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, assieme a decine di migliaia di agricoltori provenienti da tutta Italia. L’appuntamento è per le 10,30 con la premier che visiterà gli stand della grande kermesse contadina, nel cuore della Capitale. Il villaggio contadino è stato realizzato da Coldiretti a Roma fino a domenica 15 ottobre, per far toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con le specialità 10%% italiane, in sella ad asini e cavalli o nelle fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l’uva, preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto. #stocoicontadini. Il Villaggio Coldiretti di Roma è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero lungo week end tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Al Villaggio si possono anche scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra.