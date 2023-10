Papa Francesco: nomina suor Silvana Piro sottosegretario dell’Apsa

Il Papa ha nominato sottosegretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa) suor Suora Silvana Piro, finora economa generale del suo Istituto religioso. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede. Suor Piro è nata il 6 novembre 1972 a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Dopo la laurea in economia aziendale presso l’Università di Pisa, ha ottenuto un Master post lauream in Management dell’innovazione alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Nel 2008 ha conseguito il Baccellierato in Teologia presso l’Università Pontificia Salesiana a Roma. Il 7 dicembre 2009 ha emesso la Professione Perpetua nella Congregazione delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino. Dal 2008 al 2012 ha collaborato con la pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Dal 2012 è economa generale del suo Istituto Religioso.