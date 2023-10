Attacco a Israele: diocesi Agrigento, il 17 ottobre la preghiera per la pace in cattedrale con l’arcivescovo Damiano

La Presidenza della Cei ha deciso di promuovere per il prossimo 17 ottobre una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Medio Oriente. E anche la Chiesa agrigentina si unirà a questa iniziativa. In tutte le celebrazioni eucaristiche di domenica 15 ottobre si adotterà l’intenzione di preghiera per la pace; martedì 17 un tempo di adorazione da concludere con lo schema preparato dall’Ufficio liturgico nazionale.

L’arcivescovo Alessandro Damiano convoca in cattedrale martedì 17 ottobre, alle 19.30, tutte le comunità della Forania di Agrigento e invita le comunità ecclesiali formate da più parrocchie a vivere comunitariamente il momento di preghiera nella chiesa madre della città.