Attacco a Israele: diocesi Udine, il 17 ottobre veglia per la pace presieduta dall’arcivescovo Mazzocato e altri momenti di preghiera sul territorio

Numerose le iniziative dell’arcidiocesi di Udine in occasione della Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Terra Santa, indetta per martedì 17 ottobre dalla Presidenza della Cei su sollecitazione del patriarca di Gerusalemme dei Latini, card. Pierbattista Pizzaballa. Il 17 ottobre l’arcivescovo l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, presiederà alle 20:30 una veglia di preghiera in cattedrale, cui sono invitati in modo particolare le parrocchie e i gruppi ecclesiali della città. Ma sono diverse le iniziative programmate dalle comunità sul territorio. Nella Collaborazione pastorale di Fagagna si terranno due rosari meditati con intenzioni per la pace: il primo nella chiesa di San Giacomo alle 17; il secondo alle 20 nella hiesa a San Vito di Fagagna. Alle 20.30, la Pieve di Artegna ospiterà, per tutta la Cp di Gemona, una veglia di preghiera, con adorazione eucaristica. Le tre Parrocchie di Cercivento, Sutrio e Treppo Carnico propongono un’ora di adorazione eucaristica comunitaria, seguita dalla possibilità – per le 24 ore successive – di svolgere adorazione eucaristica personale. Tutto si svolgerà nelle cappelle artistiche delle rispettive parrocchie. A Pasian di Prato, nella chiesa di San Giacomo, dopo la messa delle 8.30 inizierà un tempo prolungato di adorazione eucaristica; alle 18.30 veglia di preghiera per tutte le comunità della Cp e benedizione eucaristica. Alle 17 la Parrocchia di Laipacco ospiterà il Santo Rosario con intenzioni di preghiera per la pace. Il consueto rosario delle 18 nella chiesa della B.V. del Carmine, in via Aquileia, sarà pregato con la speciale intenzione per la pace.