Attacco a Israele: diocesi Firenze, martedì adorazione eucaristica con il card. Betori per la Giornata nazionale di preghiera e digiuno per la pace

La diocesi di Firenze si unisce alla preghiera delle Chiese di Terra Santa e alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in quella regione, promossa dalla Conferenza episcopale italiana per il 17 ottobre. “Una pace – viene sottolineato in una nota – che implica la condanna di ogni atto terroristico e il rispetto del diritto dei popoli”.

Martedì, in comunione con i cristiani di Terra Santa, secondo le indicazioni del Patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, le comunità parrocchiali e religiose sono invitate ad un momento di preghiera per invocare la pace. L’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, presiederà alle 19 alla Badia Fiorentina l’adorazione eucaristica insieme alle Fraternità monastiche di Gerusalemme.