Attacco a Israele: diocesi Padova, adesione alla Giornata nazionale di preghiera e digiuno per la pace

La Chiesa di Padova si unisce agli accorati appelli di pregare per la pace che nei giorni scorsi sono arrivati dalla presidenza della Conferenza episcopale italiana e dal patriarca di Gerusalemme dei Latini e presidente dell’Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa, card. Pierbattista Pizzaballa. L’invito per le parrocchie, le associazioni e i movimenti cattolici è di pregare per la pace domenica 15 ottobre. Inoltre martedì 17 ottobre, in occasione della giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione, alle ore 18 in Basilica Cattedrale di Padova, si pregherà coralmente per la pace, insieme al vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, che presiederà i Vespri a conclusione dei due giorni di presenza a Padova dell’urna contenente le spoglie mortali di papa San Pio X.