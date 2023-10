Papa Francesco: ricevuto in udienza il primo ministro delle Bahamas

È durato circa 20 minuti il colloquio privato tra il Papa e il primo ministro delle Bahamas, Philip Edward Davis, che successivamente ha incontrato il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni

Internazionali. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le

buone relazioni bilaterali e la volontà di rafforzarle ulteriormente. Si sono toccati, inoltre, alcuni temi di reciproco interesse, che hanno un gran impatto

nella regione, quali gli effetti del cambiamento climatico e la migrazione. Ci si è infine soffermati sulla situazione regionale”. Il Papa ha domato al Primo Ministro un’opera in bronzo raffigurante una colomba che porta un ramoscello d’ulivo, con la scritta: “Siate messaggeri di pace”, oltre ai consueti volumi dei documenti papali, al Messaggio per la pace di quest’anno, al Documento sulla Fratellanza umana e al libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Il premier delle Bahamas ha donato al Santo Padre un volume fotografico sul 50° anniversario dell’indipendenza del Paese.