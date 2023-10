Attacco a Israele: diocesi Fermo, martedì adorazione eucaristica in cattedrale con mons. Pennacchio per la Giornata di preghiera e digiuno per la pace

Accogliendo l’invito della Presidenza della Cei, che ha promosso per il martedì 17 ottobre una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Medio Oriente, l’arcidiocesi di Fermo promuove un momento di preghiera che si terrà in cattedrale dalle 20. A presiedere l’adorazione eucaristica sarà l’arcivescovo Rocco Pennacchio, in comunione con i cristiani di Terra Santa, secondo le indicazioni del patriarca di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa che, a nome di tutti gli ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”. L’arcivescovo Pennacchio, nel ricordare l’importanza della preghiera per la pace, invita tutti coloro che non potranno partecipare al momento in cattedrale, a fermarsi comunque in preghiera secondo le proprie possibilità, lasciando liberi i parroci di organizzare come meglio credono eventuali momenti parrocchiali.