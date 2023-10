Attacco a Israele: Ordinariato militare, il 17 ottobre ad Assisi adesione alla Giornata di digiuno e preghiera per la pace e domani intenzione speciale in tutte le messe

La Giornata del 17 ottobre di digiuno e preghiera per la pace in Terra Santa sarà condivisa da tutti i cappellani militari d’Italia ad Assisi, dove si ritroveranno già da domani sera per l’annuale Corso di formazione e aggiornamento. Prevedendo il materiale della Cei un’intenzione speciale di preghiera per le celebrazioni eucaristiche di domani, domenica 15 ottobre, “è opportuno coinvolgere in questa iniziativa tutti i militari a voi affidati”, si legge in una nota dell’Ordinariato militare per l’Italia.