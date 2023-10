Natalità e adozione: Aibi, il 18 ottobre un convegno a Bolzano

“Natalità e accoglienza sono due facce della stessa medaglia!”. Così Papa Francesco si è espresso durante l’ultima edizione degli Stati Generali della Natalità, sottolineando come il drammatico problema del calo delle nascite non possa essere affrontato se non con uno sguardo che indaghi a 360 gradi tutta la realtà e trovi nell’accoglienza una delle chiavi decisive di risposta. Accoglienza significa anche adozione e, per questo, Aibi– Amici dei Bambini e la sua scuola di relazioni familiari Faris hanno organizzato con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, il convegno gratuito “Natalità & adozione internazionale. Dalla crisi al rilancio”, che si terrà in modalità online mercoledì 18 ottobre, dalle ore 9:30 alle 13:30.

Partendo dalle parole del Papa, gli interventi cercheranno di indagare e comprendere, attraverso esempi virtuosi di sostegno alla natalità e proposte concrete di interventi possibili, se e come l’adozione internazionale potrà dare il proprio contributo a questa sfida epocale. Davanti al drammatico calo delle nascite, infatti, c’è bisogno di una risposta collettiva, in cui ciascuno possa fare la sua parte.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Petra Frei – direttrice Ufficio per la tutela dei minori e l’inclusione sociale della Provincia Autonoma di Bolzano. Quindi, dopo una prima introduzione di Marco Griffini, presidente di Aibi, interverrà Francesco Belletti, direttore del Cisf su “Il crollo delle nascite e dell’adozione internazionale: il ruolo delle famiglie italiane per una speranza di ripresa”. A seguire la testimonianza di Carmen Plaseller – direttrice Agenzia per la famiglia Provincia Autonoma di Bolzano, che racconterà come la suddetta Provincia sia riuscita ad arginare il fenomeno della denatalità. Quindi la tavola rotonda “La legge 184/83 e successive modiche per rilanciare l’adozione internazionale: serve una nuova legge o è sufficiente applicare totalmente quella attuale?” cui parteciperanno fra gli altri il vice presidente della Cai Vincenzo Starita e il presidente del Tribunale per i Minorenni di Bolzano Benno Baumgartner; Patrizia Calderone, del Servizio Adozioni Alto Adige e Cristina Buda per i Distretti di Rimini e Riccione. Presenti, inoltre, i rappresentanti degli anti autorizzati Angelo Vernillo (Eanet), Beatrice Belli (Oltre l’adozione), Cinzia Bernicchi (Lian) e Giovanni Tenuta (Iris nel mondo).