Attacco a Israele: diocesi Bergamo, adesione a Giornata di digiuno e preghiera del 17 ottobre e raccolta fondi per l’opera del patriarca di Gerusalemme

In comunione con il card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, il vescovo di Bergamo Francesco Beschi invita le comunità parrocchiali, quelle religiose e monastiche, le associazioni e i gruppi laicali, a promuovere momenti di preghiera e gesti di solidarietà a vantaggio delle persone che stanno soffrendo tragicamente la guerra in Terra Santa. In modo particolare, si propone di condividere la proposta del card. Pizzaballa, in una accorata lettera, di una giornata di digiuno e di preghiera il prossimo martedì 17 ottobre per invocare la pace in Terra Santa. Mons. Beschi parteciperà ad un momento di preghiera e digiuno che si terrà in cattedrale, martedì 17, dalle 13 alle 14, in unione di spirito con tutti coloro che, secondo le possibilità di ciascuno, aderiranno a tutte le diverse proposte che nei prossimi giorni verranno organizzate in diversi luoghi con specifici orari e modi. La preghiera si unisce alla carità premurosa.

La Caritas diocesana e il Centro missionario hanno aperto una campagna di raccolta fondi per sostenere l’opera del cardinale patriarca di Gerusalemme, nel dialogo di pace e nella vicinanza alle situazioni drammatiche di dolore e di distruzione. È possibile partecipare con bonifico su tre conti correnti intestati a:

Diocesi di Bergamo Caritas

IBAN IT22S0760111100000011662244

Fondazione Diakonia Onlus (con detrazione fiscale)

IBAN IT31A0760111100001048525214

Centro Missionario Diocesano

IBAN IT86F0538711104000042727731

indicando come causale della donazione: “Un aiuto per la Terra Santa 2023”.